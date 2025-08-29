ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънска медия: Нивото на Дунав е спаднало тревожно. По бреговете лежат мъртви риби, а лодки са заседнали в калта
Местните жители едва успяват да извадят лодки, заровени в калта, а на брега лежат пасажи от мъртви риби.
Разимското езеро беше дълбоко почти три метра през пролетта. В рамките на три месеца сушата се виждаше на цели парчета. А там, където все още имаше вода, нивото беше толкова ниско, че лодките не можеха да излизат в морето, твърти медията.
Рибар: Много е сериозно, ловя риба от 24 години, никога не съм виждал нещо подобно, за първи път водите са толкова ниски.
Рибната популация, флората и фауната в района са силно засегнати. А прелетните птици са оставени без храна.
Малките предприятия страдат от сушата
В миналото десетки лодки, пълни с туристи, са тръгвали оттук на екскурзии по дунавските канали, защото това е периодът, когато делтата предлага най-красивото природно зрелище. Сега лодките почти не отплават.
Пол Себе, предприемач: Водата е много ниска, когато излизаме на канала, вдигаме двигателя, занимавам се с туризъм от пет години, но никога не съм имал толкова ниска вода.
Ситуацията е сериозна в цялата делта. Пристанищата и реките са пресъхнали на 60%. За да могат корабите да преминават през района, се извършват драгиращи дейности в окръг Констанца.
Адриан Майзел, представител на Администрацията по Долен Дунав: Ние непрекъснато работим с колегите си от България, обръщаме внимание на хидрологичната обстановка и дълбочините.
В рамките на няколко дни дебитът на Дунав спадна тревожно, достигайки само 2150 кубически метра в секунда, което е половината от многогодишната средна стойност.
