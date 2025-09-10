Новини
Румънска компания с намерение да бори мръсния въздух у дома и офиса в България
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:18Коментари (0)57
©
илюстративна снимка
Румънската компания Ecovent, специализирана в решения за въздуха в дома и офиса, представя своята собствена марка Evoair. С инвестиция от над 1 млн. евро, портфолиото стартира с повече от 40 продукта, включително дехумидификатори (намалява влагата във въздуха), пречистватели на въздух, овлажнители и мултифункционални вентилатори, позиционирани в сегмента "премиум с достъпна цена".

"Evoair се появи от желанието да предложим продукти с модерен дизайн и интуитивна функционалност, които отговарят на реални потребителски нужди. Съсредоточихме се върху безопасността и здравето на семействата, като намаляваме рисковете от замърсяване, алергени и влага", заяви Андрей Агафица, основател и CEO на Ecovent, цитиран от money.bg.

Компанията отчита бърз растеж: през 2024 г. оборотът достига €6,4 млн., което е ръст от 66% спрямо 2023 г., а целта за 2025 г. е €10 млн. Моделът на Ecovent съчетава собствено производство под Evoair и дистрибуция на над 30 международни марки, включително Prana, Dantherm и Levoit.

Пазарът на решения за качествен въздух в Румъния се разраства бързо, подкрепен от регулации за енергийна ефективност и обновяване на училища и детски градини по програми като НПВУ.

Според Eurostat, през 2023 г. 15,5% от европейците са имали проблеми с влага или мухъл в дома, а в Румъния близо 40% живеят в претъпкани жилища - фактори, които увеличават търсенето на дехумидификатори и пречистватели.

С лансирането на Evoair Ecovent подготвя и международно разрастване, като България е сред първите цели, заедно с Унгария, Украйна, Полша и Молдова. Компанията предлага цялостни решения - от консултации и дизайн до монтаж, сервиз и поддръжка, за частни, корпоративни и образователни пространства.






