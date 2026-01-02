Romania Journal, позовавайки се на румънското Министерство на националната отбрана.
Около 11:50 часа местно време два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещи бяха вдигнати, за да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.
"В 12:00 часа населението на северната част на окръг Тулча беше предупредено чрез съобщението RO-Alert. Сигналът за тревога приключи в 12:22 часа“, се казва в изявлението на румънското Министерство на отбраната.
От ведомството посочват, че не са регистрирани неразрешени нахлувания в румънското въздушно пространство.
Румъния изстреля изтребители и през нощта на 26 декември, когато Русия атакува Одеска област с дронове.
Румънският президент Никос Дан заяви пред репортери в края на посещението си в Париж през декември, че Румъния има готовност да сваля дронове, които нарушават въздушното пространство на страната.
