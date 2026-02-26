Дрон наруши за кратко румънското въздушно пространство в сряда, по време на руските атаки срещу Украйна, съобщава Digi 24.В сряда вечерта, около 18:15 ч., жителите на северната част на румънския окръг Тулча получиха известие Ro-Alert. Причината беше пореден обстрел от Русия срещу Украйна и откриване на въздушна цел, насочваща се към румънската граница.Министерството на националната отбрана (MApN) потвърди, че радари са регистрирали дрон, който за кратко е навлязъл в националното въздушно пространство.В 17:50 ч. два изтребителя F-16 бяха издигнати във въздуха от авиобаза Фетещи, за да наблюдават ситуацията. Дронът навлезе в румънското въздушно пространство близо до селището Сфънту Георге и го напусна северно от Сулина, движейки се над териториални води. Според агенцията няма заплаха за румънските граждани.В съобщение на Ro-Alert жителите на граничната зона бяха предупредени за възможността от падащи отломки.Министерството на националната отбрана заяви, че категорично осъжда атаките на Руската федерация срещу гражданската инфраструктура на Украйна.''Тези действия са сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност'', се казва в изявление на румънското министерство на отбраната.Припомняме, че през януари край бреговете на Румъния бяха открити отломки от неизвестен дрон.