Роботи вече доставят храна в Европа - идеята е на съоснователя на Skype

Жителите по света отдавна свикнаха с бързата доставка на храна и дори на хранителни стоки. Но това, с което все още не са напълно свикнали, е гледката на робот, спрял пред входната им врата. Според съоснователя на Skype, Ахти Хайнла, това съвсем скоро ще се промени, съобщава The Guardian.



Хайнла е главен изпълнителен директор на Starship Technologies - стартиращата компания, която използва автономни роботи за доставки. Той твърди, че роботизираните куриери могат да оперират с минимална печалба, като са по-евтини от човешките куриер дори в малките градове и села - места, където досега доставката често не е била възможна.



Роботите на Starship вече доставят храна и стоки в Манчестър, Лийдс, Кеймбридж и Милтън Кийнс във Великобритания, в различни градове във Финландия, както и в Естония. Те стават все по-разпознаваеми.



След закриването на Skype, Хайнла се захваща с различни бизнес начинания, включително кратък проект в сферата на социалните мрежи. До 2017 г. роботите вече се движили из улиците на Естония напълно автономно, без придружител - според Хайнла, това са първите роботи в света, които се движат сами на обществени места.



През 2018 г. компанията стартира търговската пилотна услуга в британския град Милтън Кийнс. Днес тя работи в партньорство с компании като Bolt, Co-op и Grubhub.



Конкуренцията и бъдещето Starship вероятно разполага с най-големия парк от автономни превозни средства в света, но конкуренцията нараства. Сред съперниците ѝ са американските стартъпи Serve Robotics и Nuro, както и финансираната от Саудитска Арабия Noon.



В надпреварата могат да се включат и гигантите като Tesla и Baidu, които разработват самоуправляващи се автомобили.



Докато много икономисти предупреждават, че роботите ще заменят човешкия труд, Хайнла е на друго мнение. Според него роботите на Starship не отнемат работните места, а помагат да се посрещне нарастващото търсене на доставки.



Той вярва, че технологията ще подпомогне на малките магазини да останат конкурентоспособни в свят, доминиран от големите търговски вериги. "Предоставянето на повече възможности на хората е полезно", казва Хайнла.