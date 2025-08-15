Новини
Робот, способен да износи и "роди" дете? Китайски учени създадоха първия бременен робот
Автор: Николина Александрова 20:03
©
Китайски учени създават първия в света "бременен робот", който ще може да износи дете до термина и самостоятелно да "роди", пише Daily Mail.

Разработката се извършва от компанията Kaiwa Technology, основана от д-р Чжан Цифен. Според медиите устройството ще представлява хуманоид с изкуствена матка, снабдявана с хранителни вещества чрез специален шланг. Създателите подчертават, че това не е просто инкубатор, а робот, способен да възпроизведе целия процес – от зачеването до раждането.

Според Чжан, технологията на изкуствената матка вече е в "зряла фаза" и сега трябва да бъде интегрирана в коремната кухина на робота, за да могат човекът и машината да взаимодействат за постигане на бременност. Прототипът се планира да бъде представен през следващата година, а цената на устройството ще бъде около 10 000 долара.

Въпросите за етиката и правото вече се обсъждат с властите на провинция Гуандун, но подробностите за методите на оплождане и имплантиране на ембриона в изкуствената матка все още не се разкриват.

Новината предизвика бурни дискусии в китайските социални мрежи. Критиците считат технологията за "неестествена“ и лишаваща детето от връзка с майката. В същото време поддръжниците на разработката са убедени, че тя ще помогне да се освободят жените от физическите трудности на бременността.






