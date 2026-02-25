След амбициите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, американски войници тренират при изключително сурови условия, подобни на отдалечения остров, разказва-30 градуса по Целзий, смразяващи ветрове, безкраен сняг и само няколко часа дневна светлина.При такива екстремни условия тренират военните от 11 щурмова бригада на американската армия в Аляска. Целта им е да придобият опит за най-честите проблеми, които възникват в тези сурови части на света и да намерят работещи решения за тях. Освен измръзването на различни части на тялото, един от проблемите е и замръзването на оръжието, което може да стане нефункционално при такъв студ.Освен това батериите на всички уреди падат по-бързо, а придвижването отнема много повече време и усилия, казва генерал Джон Когбил, командир на 11 щурмова бригада. Дори самото оцеляване на човек при такива условия е истинско предизвикателство, допълва той.Затова на войниците се приготвя специално меню с над 5 хиляди калории дневно, а лекари правят непрекъснати прегледи за измръзнали пръсти и крайници. Само хващането на стоманеното оръжие с голи ръце може да доведе до тежки измръзвания, отбелязват те.Относно тактиките за водене на бой при такива условия американските военни са сигурни в едно – достатъчно е да отрежеш противника от линиите за снабдяване с храна, вода и боеприпаси и суровите условия ще довършат останалото, информира NBC.