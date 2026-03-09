ЗАРЕЖДАНЕ...
Революционната гвардия се закле във вярност на Моджтаба Хаменей
"Корпусът на гвардейците на ислямската революция... е готов за пълно подчинение и саможертва при изпълнението на божествените заповеди на новия лидер, Негово Преосвещенство аятолах Сейед Моджтаба Хаменей“, се посочва в изявление на гвардейците.
Изборът на Моджтаба от иранската духовна Асамблея е знак, че твърдолинейните сили все още са на власт в Иран.
"56-годишният духовник е натрупал власт под ръководството на баща си като висша фигура, близка до силите за сигурност и огромната бизнес империя, която те контролират", пише британската агенция.
Той се е противопоставял на реформаторите, които се опитват да установят отношения със Запада, който се стреми да ограничи ядрената програма на Иран.
Близките му връзки с елитния Революционен гвардейски корпус (IRGC) му дават допълнително влияние в политическия и силовия апарат на Иран, а той е изградил влияние зад кулисите като "пазител" на баща си, според източници, запознати с въпроса.
Роден е през 1969 г. в свещения шиитски град Машхад и е израснал, докато баща му помагаше да се води опозицията срещу шаха на Иран, подкрепяния от САЩ монарх, който е свален от власт през 1979 г. с революцията, която установи Ислямската република.
Като млад мъж той е служил във войната между Иран и Ирак.
Моджтаба е учил при религиозни консерватори в семинариите в Кум, центърът на шиитското богословско образование в Иран, и има духовен ранг на Ходжатолеслам ( шиитска религиозна титла, използвана в Иран за описване на средно ниво духовници (молла)).
Той никога не е заемал официална длъжност в правителството на Ислямската република.
Участвал е в митинги на лоялистите, но рядко е говорил публично.
