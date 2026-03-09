Сподели close
Иранската революционна гвардия се закле във вярност на новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, след като той беше назначен за наследник на баща си от Съвета на духовниците, предава Reuters.

"Корпусът на гвардейците на ислямската революция... е готов за пълно подчинение и саможертва при изпълнението на божествените заповеди на новия лидер, Негово Преосвещенство аятолах Сейед Моджтаба Хаменей“, се посочва в изявление на гвардейците.

Изборът на Моджтаба от иранската духовна Асамблея е знак, че твърдолинейните сили все още са на власт в Иран.

"56-годишният духовник е натрупал власт под ръководството на баща си като висша фигура, близка до силите за сигурност и огромната бизнес империя, която те контролират", пише британската агенция.

Той се е противопоставял на реформаторите, които се опитват да установят отношения със Запада, който се стреми да ограничи ядрената програма на Иран.

Близките му връзки с елитния Революционен гвардейски корпус (IRGC) му дават допълнително влияние в политическия и силовия апарат на Иран, а той е изградил влияние зад кулисите като "пазител" на баща си, според източници, запознати с въпроса.

Роден е през 1969 г. в свещения шиитски град Машхад и е израснал, докато баща му помагаше да се води опозицията срещу шаха на Иран, подкрепяния от САЩ монарх, който е свален от власт през 1979 г. с революцията, която установи Ислямската република.

Като млад мъж той е служил във войната между Иран и Ирак.

Моджтаба е учил при религиозни консерватори в семинариите в Кум, центърът на шиитското богословско образование в Иран, и има духовен ранг на Ходжатолеслам ( шиитска религиозна титла, използвана в Иран за описване на средно ниво духовници (молла)).

Той никога не е заемал официална длъжност в правителството на Ислямската република.

Участвал е в митинги на лоялистите, но рядко е говорил публично.