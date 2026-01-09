Reuters.
Операцията се провежда близо до остров Тринидад (Република Тринидад и Тобаго). Според агенцията, танкерът преди това е плавал до Венецуела под флага на Източен Тимор.
Операцията по задържането е започнало в петък, 9 януари, съобщи източник, запознат с корабоплавателната индустрия, пред агенцията.
САЩ наложиха санкции на този танкер още през януари миналата година, когато той беше наречен "Минерва М“. Вашингтон твърди, че корабът е част от така наречения "сенчест флот“ - кораби, които работят с минимален контрол или без никаква официална застраховка.
На 8 януари главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че след като бреговата охрана е заловила танкера "Бела 1“(Маринера), Министерството на правосъдието на САЩ е започнало да следи още няколко кораба.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс заяви по-рано, че танкерът ''Bella 1'', пререгистриран в Русия като ''Marinera'', само се преструва на руски, за да заобиколи американските санкции и да избегне отговорност.
На 30 декември 2025 г. екипажът на ''Bella 1'', който бягаше от американските военни, нарисува руски флаг на борда си, а от 1 януари 2026 г. плавателният съд е бе преименуван на ''Marinera'' и регистриран като част от флотилията на Русия.
Същевременно беше съобщено, че руското правителство е изпратило на Съединените щати дипломатическа нота с молба да спрат преследването на петролния танкер ''Bella 1'' в Атлантическия океан.
На 6 януари CNN съобщи, че Съединените щати все още възнамеряват да прехванат петролен танкер, пътуващ за Венецуела, над който Русия е предявила претенции за юрисдикция.
А на 7 януари стана ясно, че САЩ са задържали петролния танкер ''Bella 1'' (Marinera). Корабът беше преследван през Атлантика повече от две седмици.
По-късно руското Министерство на транспорта реагира на задържането на петролния танкер ''Marinera''. От ведомството на страната се оплакаха, че американците "нямат право“ да задържат кораба'' и нарушават грубо международното морско право, както и на свободата на корабоплаване.''
