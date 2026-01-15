Reuters.
Позовавайки се на двама неназовани американски служители, тя уточни, че операцията е проведена в Карибско море. Наименованието на кораба не се посочва.
В Южното командване на Въоръжените сили на САЩ и централния апарат на Пентагона все още не са коментирали тази информация. От Бреговата охрана на САЩ заявиха, че препращат всички подобни запитвания към Белия дом.
В понеделник говорителят на Белия дом Каролин Ливит заяви пред журналисти, че администрацията във Вашингтон ще продължи да задържа всички танкери, които напускат Венецуела без разрешение от властите на САЩ.
На 3 януари американският президент Доналд Тръмп обяви, че е проведена военна операция в Каракас, в резултат на която американските военни са заловили и извели от страната президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. На 5 януари те се явиха пред федералния съд на Ню Йорк. Те са обвинени в участие в наркотрафик. Мадуро и съпругата му пледираха ''невинни''. Функциите на държавен глава във Венецуела пое Делси Родригес, която заемаше поста изпълнителен вицепрезидент по време на управлението на Мадуро.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.