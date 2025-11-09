Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия

© Унгарският премиер Виктор Орбан обяви в събота, че е получил безсрочно освобождаване от санкциите на САЩ върху използването на руски петрол и газ, но Белият дом настоява, че това освобождаване е валидно само за една година, пише Reuters.



Унгарският външен министър Петер Сиярто също съобщи за безсрочното освобождаване от санкции в социалната мрежа.



"Премиерът (Виктор Орбан) се изказа ясно. Той се съгласи с президента на САЩ, че сме получили безсрочно освобождаване от санкции. Доставките на петрол и газ за Унгария не подлежат на санкции за неопределен период“, написа Сиярто във Facebook.



Служител на Белия дом обаче повтори в имейл до Reuters, че отсрочката ще бъде валидна само за една година.



Служителят добави, че Унгария също диверсифицира покупките си на енергия и се е ангажирала да купува втечнен природен газ от САЩ по договори на стойност около 600 млн. долара.



Орбан се срещна с Тръмп на 7 ноември. Смята се, че по време на срещата, той е поискал от САЩ освобождаване на Унгария от санкции срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' и е подготвил "цялостна енергийна оферта“ за Съединените щати.



След срещата Съединените щати предоставиха на Унгария освобождаване от санкциите на САЩ върху използването на руски петрол и газ.