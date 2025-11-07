ЗАРЕЖДАНЕ...
|Reuters: "Гънвор" се отказва да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Министерството на финансите на САЩ заяви в публикация в платформата X, че президентът Доналд Тръмп "е казал ясно, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, Gunvor, никога няма да получи лиценз за дейност и печалба“.
Сет Пиетрас, директорът по корпоративните въпроси на "Гънвор", заяви, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално дезинформирано и невярно“ и приветства "възможността да се гарантира, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано“.
"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл", каза Пиетрас.
