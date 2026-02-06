Еkathimerini.com.
Според Статистическата служба на Кипър, пристиганията на туристи през 2025 г. са се увеличили с 12,2% в сравнение с 2024 г. и с 41,6% спрямо 2022 г. За първи път Кипър надмина границата от 4,5 милиона посетители, поставяйки нов показател. Август беше най-натовареният месец с 602 026 пристигащи, което е с 8,5% повече от същия месец на 2024 г.
Приходите също отбелязаха рязък скок. От януари до ноември 2025 г. приходите от туризъм достигнаха 3,6 милиарда евро, което е с 15,3% повече от 3,12 милиарда евро за същия период на 2024 г. и с над 51% повече, отколкото през 2022 г. Цифрите показват, че ръстът на пристигащите се превръща в реални икономически ползи.
Заместник-министърът на туризма Костас Кумис определи 2025 г. като "най-успешната година в историята на кипърския туризъм, надминавайки дори рекордната 2024 г. както по посещения, така и по приходи“. Тригодишното сравнение също показа ръст на приходите от 51,1%.
