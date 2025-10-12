© виж галерията Испанската полиция е съобщила в събота (11 октомври), че е извършила арест, след като е намерила 250 мъртви животни, предимно кучета, в мръсно складово помещение, което местните медии нарекоха "развъдник на ужасите“, предава CBS News.



Гражданската гвардия заявява, че незаконният обект в северозападната част на селото Месон до Венто е имал "изключително лоши“ хигиенни условия и условия за хуманно отношение към животните, като клетките са били "напълно покрити с екскременти“.



Мъртвите животни, сред които 28 чихуахуа и птици, са били "в различни стадии на разлагане, а някои дори мумифицирани“, се посочва в изявление на службата.



Гражданската гвардия е спасила 171 други животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, които са били в животозастрашаващо състояние.



Оцелелите се хранели с мъртвите животни поради липсата на храна и вода, съобщават властите.



Полицията публикува снимки на полицаи, които се грижат за спасените животни. Оцелелите животни са "преместени в подходящи центрове за възстановяване и осигуряване на благосъстоянието им“, допълват от полицията.



Управителят на обекта е бил арестуван по обвинения в малтретиране на животни, незаконно притежание на защитени видове и неквалифицирана ветеринарна практика.



Гражданската гвардия също така съобщава, че властите са открили голям запас от професионални ветеринарни лекарства и консумативи, които не са били предписани и в повечето случаи са с изтекъл срок на годност.



През последните месеци испанските власти разкриха мрежи за незаконна търговия с животни. През август двама мъже бяха заловени с над 150 екзотични животни в незаконен магазин за домашни любимци в град Нулес. През април полицаите разкриха онлайн мрежа за търговия с големи котки, включително бели тигри, рисове и пуми, на Балеарските острови.