Тръмп отбеляза, че представители на САЩ са разговаряли както с Владимир Путин, така и с Володимир Зеленски.
"Трябва да заявя, че съм малко разочарован от факта, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението. Това беше положението преди няколко часа“, – заяви президентът на САЩ.
При това той отбеляза, че Русия изглежда е съгласна да приеме мирното споразумение и че екипът на Зеленски "го харесва“. Но дали самият Зеленски е съгласен – той не знае.
"На неговия екип им харесва. Но той все още не го е прочел. Русия е напълно съгласна. Русия, очевидно, би искала да получи цялата страна. Но Русия, както разбирам, не възразява (срещу мирния план). Но дали това устройва Зеленски – не съм сигурен. На неговия екип предложението им харесва, но той все още не го е прочел“, заяви Трамп.
Кремъл заяви, че Владимир Путин не е отхвърлил американския план за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според Дмитрий Песков, е имало първи пряк обмен на мнения, по време на който част от предложенията са били приети, а част са били счетени за неприемливи, което той нарече "работен процес на търсене на компромис“.
