Ядосани роднини на жертвите от смъртоносния пожар на Нова година в Кран-Монтана нападнаха собствениците на нощния клуб Le Constellation, когато те пристигнаха за четвърти ден на разпит в прокуратурата в Сион, Швейцария.Когато Жак и Джесика Морети пристигат в сградата на прокуратурата, десетки роднини на жертвите, облечени в дрехи с фотографии на своите мъртви близки, ги очакват, предаваСпоред журналистите, които са били на мястото, обвиняемите са имали минимална полицейска защита, когато е избухнала вълната от гняв. Когато са видели, че Морети се приближават, роднините са се нахвърлили върху тях, притиснали са ги към стената и са ги обиждали, а един родител е бил чут да вика през сълзи: "Уби сина ми, уби 40 души, ще платиш за това“.40-годишната Джесика Морети се е появила със сълзи на очите, а братът на 17-годишната жертва се е опитал да я ритне, след като многократно я е молил да го погледне в очите. Майката на същия е заявила пред местните медии: "Няма да простим, нито ще забравим“, а баща му посочва: "Искам тя да знае колко болка причини на бащи, майки, братя и сестри.