|Разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд в Германия
Основният заподозрян е 77-годишен германец, който, заедно с 10 други предполагаеми съучастници, е обвинен в заговор и измама.
На 15 октомври полицията е обискирала помещения в Германия и Швейцария и конфискувала документи, мобилни телефони и множество предполагаеми фалшиви картини.
Полицията се натъква на групата, когато главният заподозрян предлага за продажба две уж оригинални произведения на Пикасо. Установено е и, че той е искал 120 милиона швейцарски франка за картината De Staalmeesters на Рембранд, която всъщност е в "Рейксмузеум" от 1885 г. Картината е била собственост на 84-годишна швейцарка, която също е разследвана.
