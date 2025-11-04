Новини
Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим
Автор: Росица Чинова 09:31
©
Един работник е откаран в болница с тежки наранявания, а друг остава затрупан под развалините след частичното срутване на средновековната кула Torre dei Conti, разположена в центъра на Рим, в близост до Колизеума, предава The Independent. Президентът на региона Лацио Франческо Рока съобщи, че пострадалият, който е в болница, не е в животозастрашаващо състояние.

Част от средновековна кула се срути в Рим 

Още двама работници са получили леки наранявания при инцидента, станал в понеделник. "Опитваме се да го извадим жив, но ситуацията е сложна заради опасността от нови срутвания", заяви говорителят на националната пожарна служба Лука Кари, коментирайки продължаващата спасителна операция.

Според видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, кулата е претърпяла най-малко две частични срутвания. Вторият инцидент е станал, докато пожарникари са работели по конструкцията. 

Някога в кулата са се помещавали общински офиси, но от 2006 г. насам тя не се използва. В момента по нея се извършват реставрационни дейности в рамките на четиригодишен проект за обновяване, който трябва да приключи догодина, съобщават властите на Рим. Поради реставрацията районът около кулата е бил затворен за пешеходци.

Кулата Torre dei Conti е построена в началото на XIII век по нареждане на папа Инокентий III за неговото семейство. Първоначално е била два пъти по-висока, но височината ѝ е намалена след разрушения, причинени от земетресения през XIV и XVII век.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
