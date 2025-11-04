Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим

© Един работник е откаран в болница с тежки наранявания, а друг остава затрупан под развалините след частичното срутване на средновековната кула Torre dei Conti, разположена в центъра на Рим, в близост до Колизеума, предава The Independent. Президентът на региона Лацио Франческо Рока съобщи, че пострадалият, който е в болница, не е в животозастрашаващо състояние.



Част от средновековна кула се срути в Рим



Още двама работници са получили леки наранявания при инцидента, станал в понеделник. "Опитваме се да го извадим жив, но ситуацията е сложна заради опасността от нови срутвания", заяви говорителят на националната пожарна служба Лука Кари, коментирайки продължаващата спасителна операция.



Според видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, кулата е претърпяла най-малко две частични срутвания. Вторият инцидент е станал, докато пожарникари са работели по конструкцията.



Някога в кулата са се помещавали общински офиси, но от 2006 г. насам тя не се използва. В момента по нея се извършват реставрационни дейности в рамките на четиригодишен проект за обновяване, който трябва да приключи догодина, съобщават властите на Рим. Поради реставрацията районът около кулата е бил затворен за пешеходци.



Кулата Torre dei Conti е построена в началото на XIII век по нареждане на папа Инокентий III за неговото семейство. Първоначално е била два пъти по-висока, но височината ѝ е намалена след разрушения, причинени от земетресения през XIV и XVII век.