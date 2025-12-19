ЗАРЕЖДАНЕ...
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
© Илюстративна снимка
Според информацията е имало искане от Вашингтон за екстрадицията им в САЩ.
"Взето е решение за екстрадиция на Олег Олшански, но защитата планира да обжалва. Съдебно заседание по същество на делото срещу Сергей Ивин все още не е проведено“, съобщават от посолството.
Служители на руския консулски отдел в България са посетили арестуваните в софийския следствен арест.
