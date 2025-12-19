Сподели close
Двама руснаци са арестувани в България, съобщава РИА Новости.

 

Според информацията е имало искане от Вашингтон за екстрадицията им в САЩ.

"Взето е решение за екстрадиция на Олег Олшански, но защитата планира да обжалва. Съдебно заседание по същество на делото срещу Сергей Ивин все още не е проведено“, съобщават от посолството.

Служители на руския консулски отдел в България са посетили арестуваните в софийския следствен арест.