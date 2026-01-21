ЗАРЕЖДАНЕ...
Пътнически влак дерайлира край Барселона, загинал е машинистът
Има петима тежко ранени, шестима са в по-леко състояние, а 26 – в "леко" състояние, съобщиха спешните медицински служби.
Катастрофата идва дни след трагедията с други два влака в Испания, при която загинаха 41 души, а други 150 бяха ранени.
Според местни власти, във вторник вечерта влакът Родалиес се е сблъскал с подпорна стена, която е паднала върху релсите между Гелида и Сан Садурни. Регионалният пожарен инспектор на Каталуния Клауди Гаярдо заяви, че всички пътници са били изведени от влака.
Екипите провеждат претърсване на района, за да изключат допълнителни жертви.
Спешните служби съобщиха, че са евакуирали част от пострадалите в близките болници Мойзес Броджи, Белвитж и Вила Франка.
