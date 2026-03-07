преслужбата на Кремъл.
''Принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия, отхвърлянето на силови методи за разрешаване на проблеми около Иран и в целия регион на Близкия изток и възможно най-бързото връщане към пътя на политическото и дипломатическо уреждане беше потвърдена'', се казва в съобщението.
От Кремъл подчертават още, че Путин е ''в постоянен контакт'' с лидерите на страните, които са членки на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив.
Кремъл също така добави, че контактите с иранската страна ''чрез различни канали'' ще продължат.
Иранската страна все още не е коментирала разговора.
Ден по-рано Москва заяви, че Техеран, който е подложен на атаки от Израел и Съединените щати, не е поискал воена помощ от Русия, включително предоставяне на оръжия.
Иранският външен министър Абас Аракчи пък заяви, че Русия и Китай помагат на Иран ''политически и по други начини'' в контекста на войната.
В същото време, The Washington Post писа, позовавайки се на източници, че Русия предоставя на Иран данни за местоположението на американски военни съоръжения, включително военни кораби и самолети. Източниците твърдят, че подобна помощ е започнала след началото на войната и е била първият знак, че Русия, като един от основните геополитически съперници на Съединените щати, участва в конфликта, макар и косвено.
ЦРУ и Пентагонът отказаха да коментират съобщенията за евентуална руска помощ за Иран. Шефът на Пентагона Пийт Хегсет също заяви, че Русия и Китай ''не са фактор'' в настоящия конфликт.
Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари. В отговор Техеран започна удари срещу Израел и срещу американски военни бази в Персийския залив.
