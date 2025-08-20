Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска

© Руският президент Владимир Путин е споделил с турския си колега Ердоган по време на телефонен разговор, оценката си за срещата си с Тръмп в Анкъридж, Аляска, предава агенция ТАСС.



По време на телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин е изразил оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Аляска. Това съобщава пресслужбата на Кремъл.



"По време на телефонен разговор с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин изрази оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Анкъридж“, се казва в изявлението.



Руският президент отбелязва съдействието, оказано от Турция при провеждането на разговори с представители на Украйна в Истанбул.



По време на обаждането лидерите са обсъдили и развитието на търговията и инвестициите между двете страни.



"Засегнати бяха и някои актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително по-нататъшното развитие на търговските и инвестиционните връзки. Беше договорено да продължат личните контакти“, се казва в изявлението.