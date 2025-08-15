Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Путин посети Магадан, основан като база за прехвърляне на затворници от ГУЛАГ
Автор: Николина Александрова 13:17Коментари (0)59
©
Президентът Владимир Путин пристигна в руския град Магадан в Далечния Изток в петък, 15 август, преди срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска.

Магадан е бил важен възел на съветската система ГУЛАГ, система от лагери за принудителен труд. Градът е основан през 1929 г. и е важен център на системата в периода от 1932 до 1953 г., пишат от NEXTA.

В социалните медии циркулират видеоклипове, които според твърденията показват кортежа на Путин в Магадан.

По време на това, което говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече "пълноценно“ работно пътуване, Путин ще посети завод за преработка на рибено масло, ще инспектира спортен комплекс и културен център и ще положи цветя пред мемориала на въздушния маршрут Аляска-Сибир от времето на Втората световна война, символ на сътрудничеството между Съветския съюз и САЩ по време на войната.

Предвидена е и среща с регионалния губернатор Сергей Носов.

Путин и Тръмп ще се срещнат в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, като срещата ще започне в 22:30 ч. московско време (11:30 ч. местно време) и ще бъде насочена към прекратяване на продължаващата повече от три години война на Русия срещу Украйна.

В руската делегация са включени президентският съветник Юри Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният икономически пратеник Кирил Дмитриев.

Три руски правителствени самолета вече са кацнали в Аляска, включително Ил-96 с регистрационен номер RA-96023 – самолет, който стана известен през 2018 г., когато аржентинските власти откриха близо 400 килограма кокаин в комплекса на руското посолство в Буенос Айрес.

Самолетът, използван в операцията по трафик на наркотици между Аржентина, Русия и Германия, показан в кадри, публикувани от аржентинските правоохранителни органи, беше идентифициран като руски дипломатически самолет по това време.

Тръмп заяви, че според него Путин възнамерява да "сключи сделка“ за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата на върха и че планира втора среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски след това.

"Смятам, че сега той е убеден, че ще сключи сделка. Той ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи. И ще разберем – ще разбера много бързо“, заяви Тръмп по време на участието си в предаването "The Brian Kilmeade Show“ на Fox Radio в четвъртък сутринта.

Ако срещата не завърши добре, "просто ще дам пресконференция и ще си тръгна. Ще се върна във Вашингтон“, заяви той.


Още по темата: общо новини по темата: 3664
15.08.2025 Поптодорова: Вече никой не говори за изолацията на Путин и Русия
14.08.2025 Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
14.08.2025 Самолетът на руската делегация лети над Аляска
14.08.2025 Русия се опитва да блокира WhatsApp
13.08.2025 Милен Керемедчиев: Тръмп не може да прокара нито една от своите позиции, а Путин за 3 години не е мръднал
13.08.2025 Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Путин и
Зеленски
предишна страница [ 1/611 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Войната в Украйна
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: