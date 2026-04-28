Руският президент Владимир Путин е получил миналата седмица съобщение от иранския аятолах Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично след като е бил тежко ранен при американско-израелски въздушен удар в Техеран.

За полученото съобщение става ясно от публикация на пресслужбата на Кремъл след срещата между Владимир Путин и външния министър на Иран Абас Арагчи. Руският държавен глава е помолил иранския дипломат да предаде благодарности за изпратеното послание и е заявил: "Виждаме колко смело и героично иранският народ се бори за своята независимост, за своя суверенитет. От наша страна, ние ще направим всичко, което е в интерес на Вас, в интерес на всички народи в региона, за да гарантираме, че този мир ще бъде постигнат възможно най-бързо. Вие добре познавате нашата позиция.“

Владимир Путин е отправил и пожелания за здраве и просперитет към аятолах Моджтаба Хаменей. CNN припомня, че върховният духовен водач на Иран все още е в неизвестност, като според източници на медията той е с фрактура на стъпалото и наранявания по лицето след преживяния въздушен удар, при който загинаха баща му Али Хаменей и висши ирански командири.

Според държавния секретар Марко Рубио аятолах Моджтаба Хаменей е жив, но не е ясно доколко може да участва в управлението на Иран предвид състоянието му. Според Reuters, обаче, Хаменей участвал в обсъжданията на важните въпроси по телефона и бил ангажиран с вземането на решения, включително за войната и преговорите със САЩ.