|Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимни цели за руската армия
"Що се отнася до евентуални военни контингенти в Украйна... Ако някакви войски се появят там, особено сега, по време на военни действия, ние приемаме, че това ще бъдат легитимни цели за тяхното унищожаване“, заяви руският президент.
В същото време той добави, че "ако в Украйна се постигне дългосрочен мир, чуждестранните войски ще загубят смисъла си“.
Изпращане на чуждестранни войски в Украйна
Припомняме, че вчера, след резултатите от срещата на "Коалицията на желаещите“, френският президент Еманюел Макрон потвърди, че 26 държави "са се споразумели да изпратят войски в Украйна, за да осигурят подкрепа за украинската територия на следващия ден след прекратяване на огъня или установяване на мир“.
Макрон уточни, че мисията в Украйна не е насочена към водене на война срещу Русия. Според него основната ѝ цел е да гарантира мир и ясно да демонстрира стратегически сигнал.
Украинският президентът Володимир Зеленски добави, че вече има предварително разбиране за броя на войниците, а тяхното присъствие ще обхване небето, морето и сушата.
В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Русия няма право да решава въпроса за разполагането на войски на НАТО в Украйна като част от гаранциите за сигурност.
