Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Автор: Ваня Кузманова 17:29Коментари (0)52
"Готов съм да се срещна с Володимир Зеленски", заяви от Пекин руският президент Владимир Путин.

По думите на руския президент е готов, но попита има ли смисъл.

"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", допълни Путин.

"Има светлина в края на тунела", така руският лидер отговори на въпрос дали войната е към своя край.

"Вярвам, че ако има здрав разум, е възможно да се постигне споразумение за приемлив вариант за прекратяване на този конфликт. Виждаме, че и настоящата администрация на САЩ има волята и желанието да намери това решение. Мисля, че има светлина в края на тунела. Ще видим. В противен случай ще бъдем принудени да постигнем всичките си цели с военни средства", каза още Путин.

