ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Първият автономен военен конвой в Европа беше представен в Испания
На демонстрацията в Севиля, финансираният от Европейския съюз проект, демонстрира флотилия от автономни наземни превозни средства, които извършват координирана логистика подкрепена от навигационна система, използваща изкуствен интелект (ИИ).
Проектът, наречен Convoy Operations with Manned-unManneD Systems - или COMMANDS - се координира от испанската аерокосмическа и отбранителна компания Sener. Инициативата е реализирана чрез помощта на 21 европейски партньори и е финансирана с 24,8 милиона евро от Европейския фонд за отбрана.
Според групата COMMANDS системата съвместимо осигурява работа между пилотирани и безпилотни средства - както наземни, така и въздушни - и подобрява способността на военните машини да действат в “неструктурирана" среда или при слаби сателитни сигнали.
В демонстрациите в Испания са били всички единици, контролирани от системата Naviground, разработена от Sener. Тя комбинира данни от сензори, изкуствен интелект, машинно обучение и 5G телекомуникационни мрежи, за да може средството да разпознава обкръжението си и да се движи автономно.
Компанията вече е тествала Naviground върху различни военни платформи - включително логистичен помощник и няколко танка. В представително видео Sener описва системата като "едно от големите тайни оръжия" за надграждане на начина, по който военните превозни средства сътрудничат и обменят информация.
Разработката е част от по-широкия стремеж за модернизация на европейските отбранителни способности. В документа за планирането на отбранителните мощности Европейската комисия посочва автономните дронове, безпилотните системи и решенията, управлявани от изкуствен интелект, като ключови пропуски, които трябва да бъдат запълнени.
В документа се подчертава, че европейската отбранителна индустрия трябва да може да "проектира, произвежда, произвежда и доставя продукти и технологии по-бързо и в по-големи мащаби'.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: