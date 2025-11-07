Първият автономен военен конвой в Европа беше представен в Испания

© Euronews Според медийни съобщения първият автономен военен конвой в Европа наскоро завърши последната си демонстрация в Испания, предава Euronews.



На демонстрацията в Севиля, финансираният от Европейския съюз проект, демонстрира флотилия от автономни наземни превозни средства, които извършват координирана логистика подкрепена от навигационна система, използваща изкуствен интелект (ИИ).



Проектът, наречен Convoy Operations with Manned-unManneD Systems - или COMMANDS - се координира от испанската аерокосмическа и отбранителна компания Sener. Инициативата е реализирана чрез помощта на 21 европейски партньори и е финансирана с 24,8 милиона евро от Европейския фонд за отбрана.



Според групата COMMANDS системата съвместимо осигурява работа между пилотирани и безпилотни средства - както наземни, така и въздушни - и подобрява способността на военните машини да действат в “неструктурирана" среда или при слаби сателитни сигнали.



В демонстрациите в Испания са били всички единици, контролирани от системата Naviground, разработена от Sener. Тя комбинира данни от сензори, изкуствен интелект, машинно обучение и 5G телекомуникационни мрежи, за да може средството да разпознава обкръжението си и да се движи автономно.



Компанията вече е тествала Naviground върху различни военни платформи - включително логистичен помощник и няколко танка. В представително видео Sener описва системата като "едно от големите тайни оръжия" за надграждане на начина, по който военните превозни средства сътрудничат и обменят информация.



Разработката е част от по-широкия стремеж за модернизация на европейските отбранителни способности. В документа за планирането на отбранителните мощности Европейската комисия посочва автономните дронове, безпилотните системи и решенията, управлявани от изкуствен интелект, като ключови пропуски, които трябва да бъдат запълнени.



В документа се подчертава, че европейската отбранителна индустрия трябва да може да "проектира, произвежда, произвежда и доставя продукти и технологии по-бързо и в по-големи мащаби'.