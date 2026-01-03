SkyNews.
Телата им са върнати на семействата им, съобщи швейцарската полиция.
Повече подробности, включително имената им, все още не са разкрити.
Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Още по темата
Още от категорията
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.