Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Първите четири жертви са идентифицирани като две швейцарски жени на 21 и 16 години и двама швейцарски мъже на 18 и 16 години, пише SkyNews.

Телата им са върнати на семействата им, съобщи швейцарската полиция. 

Повече подробности, включително имената им, все още не са разкрити. 

Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.