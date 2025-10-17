ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психолог за виетнамците: Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения
Тя разказа за впечатленията си от столицата Ханой и най-големия град – Сайгон. "Първото нещо, което винаги ми прави впечатление, където и да пътувам, е начинът, по който се движат и функционират хората. В Ханой правят всичко на улицата – събират се сутрин, закусват супи с нудли, говорят си, мият съдове на улицата, готвят навън. Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения“, разказа Петрова.
Сайгон е модерен град с европейски облик. "Малко на моменти ми напомня част от архитектурата на Вашингтон, с едни големи сгради. Навсякъде има модерни заведения, младите излизат много. Във Виетнам е много скъпо да притежаваш личен автомобил заради високите данъци. Заради тежкия трафик повечето хора се придвижват с малки моторчета“, обясни Александра Петрова.
Виетнамската кухня включва много морска храна, речна риба, зеленина и много подправки. "Интересно беше, че в Ханой попаднах на ресторант, който същата година беше получил звезда "Мишлен“. Той е абсолютно непретенциозен, с много простичък интериор и потънал в зеленина. Имаше избор от два-три вида месо, включително риба. Сядаш на масата, сервитьорите идват и носят купи със салати, подправки, сосове и палят пред теб котлонче, на което в малки тиганчета сам започваш да си готвиш. За пръв път видях храна, която да е толкова свежа, с толкова много зеленина и която да е толкова семпла и вкусна“, сподели пътешественикът.
Във Виетнам среща две възрастни жени с оцветени в черно зъби. "Това е много стара традиция и може да се види рядко. Те са вярвали, че черните зъби ги предпазват от лоша енергия и ги държат здрави“, обясни Петрова.
Една от най-дългите влакови линии в света тръгва от Сайгон и стига до Португалия. Пътуването отнема 21 дни.
Пътешествието й продължава към река Меконг в Камбоджа. Там среща т.нар. "водни хора“ – наследници на древна цивилизация, чиито живот е изцяло свързан с реката. "Те са мюсюлмани. Нямат документи, защото много от тях са останали там по времето, когато са се водили войните с червените кхмери. Всички къщи и сгради са издигнати върху големи стълбове над водата.“
Там посещава и ферма за крокодили, където се приготвят ястия с крокодилско месо.
В Камбоджа посещава храмовете Ангкор Ват, Та Пром и Байон.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: