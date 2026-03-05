След регистрираните успехи на лекарствата с GLP-1 в борбата със затлъстяването, учени са започнали проучвания дали хормонът не може да помогне и за справяне със зависимости от алкохол, цигари и наркотици, информира. Идеята на изследователите дошла, след като много от пациентите, приемащи препарати с GLP-1 са съобщили, че е изчезнало желанието им да пият.Така учените се насочили към клинични проучвания с хора, страдащи от алкохолна зависимост, както и злоупотребяващи с канабис, кокаин, никотин и опиоиди. Прегледани са изследванията на близо 600 000 души, над 65 годишна възраст, като повечето от тях били с диабет и приемали препарати с GLP-1, или друго подобно лекарство.Оказало се, че при пациенти, злоупотребяващи с алкохол и наркотици преди началото на приемане на препаратите, случаите на хоспитализации, посещения на спешни отделения и дори смърт а намалели след началото на терапията. Учените са обнадеждени, че GLP-1 хормонът действа в основата на всички зависимости.Близо 50 милиона души в САЩ са пристрастени към алкохола, цигарите или наркотиците, но много малко от тях получават някаква терапия срещу това. Затова учените търсят препарат, който да е еднакво успешен срещу всички зависимости и надеждите са това да се окаже GLP-1, но резултатите може да отнемат години.