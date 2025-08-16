ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проучване: Градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения – коя е държавата фаворит
На първо място е Полша, където са направени 17% от резервациите. Вторият по големина град, Краков, с разнообразна романска, модернистична и готическа архитектура, Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, и историческото си значение по време на Втората световна война, предлага всички неща, които един добър град трябва да има, като същевременно остава очарователно земен.
За да се насладите на лятната си доза крайбрежие, разходете се по река Висла, където ще намерите замъка Вавел (който някога е бил дом на полски кралски особи) и сега е превърнат в един от най-добрите музеи на изкуството в Полша. След разходката по реката, останете на хладина с посещение на Музея за съвременно изкуство в Краков (MOCAK), където са изложени творби на талантливи полски и международни художници. За урок по историята на Краков, любителите на историята могат да посетят Мемориала Аушвиц-Биркенау, както и подземния музей Ринек под Главния пазарен площад (най-големият средновековен площад в Европа), пише Time out, цитиран от businessnovinite.
Унгария е на второ място с 13%, като градове като Будапеща цъфтят със съвременни хотели, барове на покрива и термални бани, които са перфектната алтернатива на плажните почивки. Градът също има богата култура- Будапеща се гордее с множество музеи, вариращи от изкуство и фотография до история и ужаси.
Най-предсказуемата в списъка може би е Италия, класирана на трето място с 11%. Що се отнася до градовете в тази винаги популярна лятна дестинация, пътешествениците могат да избират. Почувствайте древната история на гладиаторите, преминаващи през Колизеума в Рим, насладете се на най-добрите ресторанти във Флоренция или се разходете по водите на Венецианската лагуна във Венеция.
Ето пълния списък на Thomas Cook с най-добрите дестинации за градски почивки в Европа:
Полша
Унгария
Италия
Испания
Ирландия
