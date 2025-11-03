Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна

© Войната в Украйна, стратегическото противопоставяне с Русия, преосмислянето на архитектурата на отбраната и енергийната сигурност в Европа в контекста на новата "агресивна и неконвенционална“ американска външна политика, предлагат след няколко десетилетия благоприятна конюнктура за превръщането на Гърция в енергиен възел, но и доставчик на сигурност в по-широкия регион, пише гръцката Proto Thema.



Този път, след провала на проекти като газопровода Бургас - Александруполис и EastMed, Вертикалният газопровод (Vertical Gas Corridor), като стълб на енергийната сигурност на Източна Европа и Украйна, вече не е просто проект, а е придобил реални очертания. Тази седмица той ще получи и официалната подкрепа на САЩ.



Тъй като Вертикалният коридор вече може да се превърне в основен вход за американски (и не само) втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна, той представлява важна стъпка към енергийна независимост на Европа от Русия.



Тази независимост има не само икономическо, но и голямо геополитическо значение, тъй като лишава руската военна машина от огромни икономически ресурси и в същото време отнема от Москва лоста за натиск, който десетилетия наред държеше в ръцете си, за да наложи влиянието си дори върху важни европейски страни като Германия, Италия, Австрия, Полша и др.



Конюнктурата е благоприятна, тъй като съвпада с решението на ЕС да преустанови постепенно покупките на руски природен газ до края на 2027 г., като по този начин отваря пътя за търсене на нови енергийни източници, главно втечнен природен газ, с произход от САЩ, Катар и други нововъзникващи производители.



Приоритет



Приоритет обаче ще бъде даден на американския втечнен природен газ, тъй като този избор е пряко свързан от американския президент Доналд Тръмп с новите стратегически баланси, които се формират, както и с поддържането на високо ниво на трансатлантическите отношения и сътрудничеството в областта на сигурността между ЕС и САЩ. Вертикалният коридор също заобикаля проливите и Черно море, в момент, в който Турция не е в състояние да се съобрази с "препоръките“ на президента Тръмп за преустановяване на доставките на енергия от Русия.



В знак на добра воля Турция сключи две споразумения за дългосрочни договори за закупуване на американски втечнен природен газ, но окончателното прекъсване на връзките с Москва не е лесна задача, тъй като страната продължава да купува до 2/3 от внасяния петрол от Русия с отстъпки до 15%, спестявайки милиарди долари и ограничавайки инфлацията.



В същото време над 40% от турските вноси на природен газ идват от Русия на конкурентни цени. Този избор на турския президент поражда подозрения и резерви, което води до по-безопасни и надеждни решения за транспортирането на американски втечнен природен газ в Източна Европа.



Ролята на Гърция в снабдяването на Източна Европа и Украйна чрез инфраструктурата за втечнен природен газ в Ревитуса и Александруполис, пазар, който се очаква да се нуждае от 16 милиарда кубически метра природен газ след затварянето на крана на руския газ, е решаващ.



Тази роля ще бъде потвърдена в четвъртък и петък на срещата на партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (R-TEC), която се провежда в Гърция с участието на двама висши американски длъжностни лица: министъра на вътрешните работи и "царя“ на енергетиката Дъг Бергман и министъра на енергетиката Крис Райт, и вероятно и заместник-министърът на външните работи Майкъл Рига, а са поканени 24 министри на енергетиката от ЕС и Балканите.



Трябва да се отбележи, че американската делегация ще се състои от почти 50 души, служители на министерствата на енергетиката, но и представители на големи американски компании, които ще обсъждат планове за сътрудничество и инвестиции.



Водеща тема в дневния ред ще бъде Вертикалният коридор. Провеждането на тази среща в Атина е резултат от избора на екипа на Тръмп, но и от усилията на гръцкото правителство, по-специално на министъра на енергетиката Ставрос Папаставру и министъра на външните работи Георгиос Герапетритис.



На срещата се очаква да направи и първата си официална поява в новата си роля като посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.



“Вот на доверие"



Освен очевидното значение за Гърция, което има този "вот на доверие“ от САЩ, изключително важно е, че първият голям и съществен контакт с новата американска администрация се осъществява не за да се изброят проблеми или искания, а за да се обсъди динамичен стратегически енергиен проект, който има значение и за бизнеса на Съединените щати.



В този проект са включени лица, които са тясно свързани с президента Тръмп, като тримата американски министри, но и новата посланичка. По време на контактите на американските официални лица и на срещата им с министър-председателя Кириакос Мицотакис ще бъдат разгледани всички двустранни отношения, които са в изключително добро състояние. Освен енергийните въпроси обаче, сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността остава с висок приоритет.



За Атина, от първия момент на встъпването в длъжност на американския президент, приоритет е търсенето на точки на сближаване, върху които да се възстановят двустранните отношения и които да са съвместими с начина, по който Тръмп възприема както трансатлантическите отношения, така и ролята на САЩ в регионални конфликти и противоречия.



Близкият Изток беше голямо изпитание. Въпреки това, благодарение и на участието на Гърция в Съвета за сигурност на ООН, се появи възможност за развитие на функционални отношения със САЩ и по други регионални въпроси.



Миналата седмица Герапетритис се свърза със специалния пратеник на САЩ за Африка Масад Булос, за да обсъдят резолюцията на Съвета за сигурност относно голямата криза в Западна Сахара. Предвид личните отношения, които президентът на САЩ винаги подчертава, че има с Реджеп Тайип Ердоган, Атина се опитва да изгради отношения на място.



Последователното и надеждно сътрудничество между съюзниците, с военноморската база в Суда начело, улесненията във военната инфраструктура, но и енергийният вертикален коридор, който има икономическо, но преди всичко геостратегическо значение, формират много положителна основа.



На тази основа през последните седмици се провеждат ежедневни дискусии и се подготвят важни споразумения за доставка на втечнен природен газ от Америка в Гърция, с посока към страните от Източна Европа чрез вертикалния коридор.



На няколко дни сме от подписването на търговско споразумение с водеща компания за производство на втечнен природен газ с американски интереси за доставка на значителни количества LNG, което ще обхване период от повече от 20 години.



Гръцкото правителство очаква и писмото на новата посланичка на САЩ, която през последните дни е провела телефонни разговори с министъра на външните работи във връзка с поемането на новите си задължения. Според нейни събеседници както в Атина, така и във Вашингтон, новата посланичка проявява желание за съществена работа, като дори идва с редица много конкретни предложения, тъй като желае да представи незабавни резултати.



Сътрудничество



Тези предложения се отнасят главно до сътрудничество в енергийния сектор, без да се ограничават до вертикалния коридор. Целта е също така навлизането на нови американски компании в Гърция, главно в сектора на възобновяемите енергийни източници, а културното сътрудничество също е сред приоритетите.



Според хора, които са били в контакт с нея по време на подготовката за поемането на новите й задължения, Гилфойл е проницателна, активна и решена да даде всичко от себе си в новата си длъжност.



На лично ниво тя иска да докаже, че може да отговори на изискванията на ролята, която й е възложил президентът, и по този начин да оправдае избора й. Тя вече е проучила задълбочено досието на Гърция в очакване на пристигането си в Атина и не е случайно, че именно тя е допринесла за навременното организиране на редица високопоставени срещи на министъра на националната икономика Кириакос Пиеракакис във Вашингтон.



В контекста на балансите, които се формират в обкръжението на Тръмп от кадри, които вече са поели ключови постове в региона, от особено значение е връзката на Гилфойл с Томас Барак, който е и личен приятел и избор на президента Тръмп за поста на посланик на САЩ в Анкара. Барак е силна и многостранна личност, бизнесмен с широка мрежа от връзки, но и човек с идеологически предразсъдъци и предубеждения по отношение на региона.



Той никога не е крил възхищението си от Турция и се смята, че е възможно да се опита да надделее над други представители на САЩ в региона, за да наложи собствените си подходи и цели. Според информация от американски източник обаче, въпреки някои публикации, не е изготвен план за предприемане на инициатива по въпросите на региона.



Форумът 5x5



Гръцката инициатива за форум 5x5 се посреща с интерес, тъй като американската страна винаги е подкрепяла многостранните форми на сътрудничество в региона. Засега обаче изглежда, че поне Масуд Булос, президентски пратеник по арабските и африканските въпроси, е насочил вниманието си към Либия, което разбира се засяга и Гърция. Булос проведе поредица от срещи с всички страни в Либия.



Тази седмица той се срещна с председателя на Президентския съвет на Либия Мохамед ал Менфи, а публикация от Международния инвестиционен форум, който се провежда в Саудитска Арабия, разкри, че синът на американския президент Ерик Тръмп, се е срещнал със сина на генерал Халифа Хафтар, Белкасем, който отговаря за Фонда за възстановяване на Източна Либия.



В Триполи в сряда се състоя среща на високопоставена делегация на американската компания Chevron, която проведе разговори с държавната компания NOC, както и с министър-председателя Абдул Хамид Дбейба, с цел разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор, нещо, което представлява особен интерес след участието на американската компания в гръцките парцели южно от Крит.



Стартът е от Ревитуса



В областта на вертикалния коридор е направена първа важна крачка с първия търг, което се състоя миналата седмица и който бе увенчан с успех за ангажирането на количества LNG, които, с начална точка Ревитуса, ще бъдат транспортирани през България, Румъния и Молдова, с крайна дестинация Украйна. Украйна води титанична борба, за да си осигури достатъчни енергийни запаси в навечерието на идващата зима, в момент, когато критичната ѝ енергийна инфраструктура е сериозно засегната от руски ракети.



Това развитие е резултат от координираните действия на операторите на вертикалния коридор, DESFA (Гърция), Булгартрансгаз (България), Трансгаз (Румъния), VestMoldTransgaz (Молдова) и GTSOU (Украйна). Тези компании предложиха атрактивна програма с по-дълъг срок, но и с по-ниски такси за пренос, което беше договорено на среща в Атина с участието и на г-н Папаставроу.



Тази инициатива дойде в подходящ момент, тъй като Украйна има спешна нужда от внос на природен газ. Според оценки, търсенето на внос се очаква да се увеличи с около 10 % спрямо първоначалния план. Изборът на вертикалния коридор ще изисква и редица големи допълнителни проекти, които ще мобилизират значителни инвестиции, част от които ще бъдат претендирани и от гръцки енергийни и строителни компании.



Освен съоръженията в Ревитуса и FSRU в Александруполис, се счита за необходимо и изграждането на втори FSRU за задоволяване на търсенето, като се подготвят и back-to-back споразумения за препродажба на количества природен газ в България, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. Тези планове изглеждат привлекателни за привличането на водещи американски фондове, които да участват чрез предоставяне на капитали и гаранции, подкрепяйки по този начин на практика титаничните усилия за възстановяване на Украйна и независимостта на Източна Европа от руската енергия.



В гръцко-американското сътрудничество, разбира се, важно място заема и участието на двете водещи петролни компании Chevron и ExxonMobil в блоковете южно и югозападно от Крит. Двата американски гиганта искат да присъстват в региона, още повече сега, когато ерата на въглеводородите не изглежда да приключва толкова бързо, колкото се смяташе, особено след избора на Тръмп, но и с оспорването на устойчивостта на плана за бърз преход към зелена енергия.



За Гърция обаче присъствието на двата американски гиганта в една чувствителна зона, където морските зони все още не са очертани и са предмет на противоречия и търкания, е от изключително значение. Гърция също има роля в транспортирането на азербайджански природен газ чрез TANAP и TAP, тъй като след последните събития се очаква капацитетът им да се увеличи, за да се покрият допълнителните нужди.



Ключът е в Александруполис



Бързите промени в енергийната независимост на Европа от руския природен газ превръщат Гърция в енергиен център, като Александруполис играе ключова роля.



Вертикалният коридор (Vertical Corridor), който ще свързва Александруполис с България, Румъния, Унгария и чрез тях страните от Централна Европа не е просто проект на хартия, тъй като с официалната подкрепа на САЩ той навлиза в етап на реализация.



Целта на проекта "Вертикален коридор“ е да транспортира втечнен природен газ (LNG) от Александруполис до Европа. Втечненият природен газ ще пристига с кораби в съоръженията и складовите помещения на инсталацията за втечнен природен газ (FSRU) в Александруполис, където ще бъде преобразуван обратно в газ и ще се насочва към вертикалния газопровод. Тръбопроводът обаче ще функционира и в двете посоки, тъй като ще може да приема и природен газ от Каспийско море чрез TAP.



Реализацията на този амбициозен проект ще гарантира енергийната сигурност на Европа и независимостта от Русия. Също така се създава възможност за диверсификация на източниците (доставчиците) и маршрутите на природния газ. В бъдеще двупосочният вертикален коридор ще може да подкрепи и зеления преход, защото същата мрежа ще може да транспортира и екологично чистия водород.



Цялото начинание е от стратегическо значение за цяла Европа и затова ЕС го подкрепя, като го определя като "програма от общ интерес“ с всичко, което това означава по отношение на финансирането и подкрепата за реализацията му.