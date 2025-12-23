Сподели close
Шофьорите в Гърция продължават да изпитват сериозни затруднения заради фермерски протести по главните магистрали в страната, предава eKathimerini. Недоволството е заради забавени плащания на европейски субсидии и други искания, като блокадите са в сила в навечерието на коледните празници.

Фермерите обявиха, че ще направят отстъпки, за да улеснят празничните пътувания, като частично отворят магистрали и пренаредят тракторите си. Властите обаче запазват обходните маршрути и контрола на движението, предупреждавайки за рискове за безопасността.

Най-сериозно засегната остава магистралата Егнатия, където в отделни участъци движението се отваря временно или се осъществява по една лента. Частични облекчения има и на E65 в Тесалия, както и при пункта Малгара край Солун.

Граничните пунктове, включително Промахонас и Кипой, остават отворени за камиони, въпреки струпването на тежкотоварни автомобили. Правителството и полицията продължават преговорите с протестиращите, като решенията за движението се преразглеждат ежедневно според обстановката и региона.