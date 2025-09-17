ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани на стените на двореца Уиндзор
Една демонстрация вече се състоя, като изображения на Тръмп и педофила и финансист Джефри Епстийн бяха прожектирани върху стените на Уиндзорския дворец, който президентът ще посети тази сутрин. Четирима души вече са арестувани по подозрение в злонамерени комуникации.
Както и при първата държавна визита на американския президент през 2019 г., анти-Тръмп кампании в Обединеното кралство са планирали демонстрации по повод втората му визита.
Коалицията "Спрете Тръмп" планира протест в Лондон днес (17 септември) следобед, след като призова правителството да отмени визитата.
Тя нарича държавната визита "позор" и обвинява Тръмп, че "отрича климатичните промени", "отменя гражданските права" и "застава на страната на военните престъпници – в Израел, Русия и отвъд“.
Лидерът на либералдемократите сър Ед Дейви също заяви, че ще бойкотира тържествения прием за Тръмп тази седмица, за да "изпрати послание" относно хуманитарната криза в Газа.
Държавната визита на Тръмп през 2019 г. бе посрещната с протести, най-вече в неговия голф клуб "Търнбери" в Южен Еършир.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 186
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: