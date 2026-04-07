Рапърът, чието истинско име е Киари Кендрел Цефус, е бил прострелян край казино във Флорида, съобщи NBC. Изпълнителят е по-поцнат като Offset.
Той е в стабилно състояние и е откаран в болница в Холивуд.
Няма опасност за живота на рапъра, споделиха негови близки.
Полицията е реагирала светкавично на сигнала за стрелбата и веднага са били задържани двама души, отговорни за нападението.
Започнало е разследване, което трябва да изясни мотивите за стрелбата срещу Offset.
Рапърът е бивш съпруг на супер известната изпълнителка Kardi B, с която имат и три деца.
