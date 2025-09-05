Променят 12-годишния задължителен образователен период в Турция

© Министърът на образованието Юсуф Текин направи поразително изявление, казвайки: "Планираме да преразгледаме 12-годишния задължителен образователен период.“, пише Нaberler.com.



Министърът на националното образование Юсуф Текин отговори на въпроси относно актуални събития в програмата на редакторите на Анадолската агенция, проведена в Дома на учителите "Адиле Султан Касръ“ в Истанбул.



Министър Текин направи важно изявление относно 12-годишния задължителен период на образование, като заяви: "Имаше обществено възмущение, че намаляването на 12-годишния задължителен период на образование би било уместно и ние планираме преразглеждане. Като правителство, ние трябва да вземем решение. Ще споделим това решение, след като го имаме.“



Акценти от изявленията на министър Текин:



Училищната администрация ни насочва към всеки магазин за дрехи във всеки град или район. Слуховете и подозренията, че училищната администрация е сключила сделка с тях или че имат други връзки, предизвикват несправедливи критики към нашите училища, нашите учители и нашите администратори. Ето защо, когато изготвяхме нашите разпоредби, решихме да премахнем практики, които биха повлияли негативно на образованието от педагогическа гледна точка. Искахме също така да премахнем практики, които биха създали допълнителна финансова тежест за родителите. Искахме също така да премахнем практики, които биха породили подозрение у нашите училища и учители при закупуването на тези дрехи.



Според разпоредбите, всяка година нашите учители и администратори ще сядат в училище и ще определят училищната униформа. С други думи, те ще решават какво ще носят нашите ученици и какъв вид униформа ще носят. Искахме те да определят училищната униформа, без да посочват конкретна марка, уебсайт за пазаруване или търговски център – например сиви панталони, тъмносини ризи – или друга марка или друго конкретно описание. Искахме родителите и учениците да могат да я купуват, където пожелаят, независимо дали от собствения си град или район, друг град или район, или чрез по-евтина онлайн платформа за пазаруване. Искахме те да могат да я купуват на възможно най-икономичните цени, като гарантират, че както нашите учители, така и местните фирми могат да подготвят децата си за образование и да задоволят нуждите им от облекло, без да бъдат подложени на подозрение. Чували сме и за случаи, в които училища и фирми на някои места бродират училищни униформи с гербове, различни лога и други надписи и ги продават на цени, по-високи от нормалната. Затова искаме това да спре да се случва. С други думи, не искахме родителите да имат усещането, че дребният шрифт ще създаде допълнителна тежест, дори и да не отразява разходите.



И последно правило относно униформите. Казахме, че когато родител запише детето си на училище, нашите оценки са четири години. Униформата не трябва да се променя през тези четири години. С други думи, училищната администрация не трябва да я променя всяка година. Да, училищната администрация се променя. Една променяща се училищна администрация не трябва да казва: "Не ми харесва това, ще го променя.“ Създадохме това правило, за да могат родителите да купят на детето си една и съща униформа и да я запазят в продължение на четири години. Получихме много положителни отзиви както от родители, така и от учители по този въпрос. Нека им пожелаем успех.



Вече записваме всички наши деца и младежи в училища, независимо дали ученикът започва начално училище, прогимназия или гимназия. Дете или младеж, който се записва в гимназия, се разпределя в средно или гимназиално училище въз основа на адреса си, или чрез настаняване въз основа на адрес, или чрез това, което наричаме местно настаняване. Така че, ако детето ви не е настанено в училище, настанено чрез изпит, ние вече имаме информация за това в нашата информационна система. Ако е настанено чрез изпит, то може да отиде в училището, в което е било настанено чрез изпит, и да се запише. Дори не е нужно да ходи. Вместо да ги настаним в средното училище, което е най-близо до адреса им, средното училище по техен избор, ние ги записваме. Ако са настанени чрез изпит, ги записваме в училището, в което са били приети.



За учениците от средното и началното училище работим с Министерството на вътрешните работи, за да съпоставим всички наши училища, улица по улица, с най-близкото училище до дома им. Получаваме информация от съответните държавни институции за това колко деца посещават училище на всяка улица и им казваме, че нашето училище на този ъгъл тук, както и учениците на тези три улици, ще бъдат записани. Следователно, ние автоматично записваме всички наши ученици – всички наши млади хора – в нашите средни училища и всички наши деца в нашите основни образователни институции.



Така че, ако родител каже: "Искат ни да платим, за да запишем детето си на училище“, има недоразумение. Липсва информация. Ние не даваме на никого никаква допълнителна свобода на действие относно записването. Ясно е кой ще запише всяко дете или всяко от нашите училища. Тук има две необичайни ситуации. Вижте, ще го кажа отново: никой не може да каже: "Искам да запиша детето си тук, но ми искат такса“.



Има две изключения от това. Това също е грешно, не е законно. Едното от тях произтича от родителя. Родителят иска да изпрати детето си в различно училище от това, което сме определили. И те казват... Те също не могат да направят това. Училищната администрация обикновено няма инициативата; те имат определени условия, за да се случи това. Те не могат да направят това, но казват: "Искам да запиша детето си там.“ Но те казват: "Нямате право. Вижте, ние записахме детето ви в това училище. Правим план. Изчисляваме капацитета на учениците във всяко училище и броя на учениците в класната стая и планираме инвестициите си съответно.“ Те искат да ги запишат някъде, където нямат право, и когато го направят, казват: "Щях да ги запиша там, но ми поискаха пари.“ Или: "Този, който плати парите, получава записването.“ Това е напълно незаконно и нередовно.



Ние никога не позволяваме това. Но се носи този слух. Нека подчертая това. Никога не оставяме дете незаписано в училище. Ние се грижим то да е регистрирано. Така че, дори и никога да не посещава училище, родителят автоматично записва детето си.



Втората ситуация е следната: В някои от нашите училища те искат допълнителни възможности за нашите деца. Родителите искат това. Водят децата на екскурзии, строят игрище с изкуствена трева и т.н. Те изискват инвестиции, които не сме направили, а в замяна Асоциацията на родителите и учителите казва: "Ние също ще предоставяме тези услуги. Затова искаме дарения от родителите.“ Това е решение, взето от Асоциацията на родителите и учителите. Вижте, това не е задължително решение. Това е решение, взето от самите родители. "В допълнение към възможностите, предоставени от държавата, ние искаме да предложим тези възможности на нашите деца.“ Подчертавам това отново: Кой оказва натиск върху родителите, кой оказва натиск върху учениците по този въпрос... Вече подчертахме това в този циркуляр. Никой няма право да оказва такъв натиск върху някого. Но правят ли Асоциациите на родителите и учителите това? Правят го. Но Асоциациите на родителите и учителите са самите родители, които се срещат, вземат решение и казват: "В допълнение към възможностите, предоставени от държавата, искаме да предложим на децата си и други възможности.“ Не можем да забраним това, не можем да го предотвратим.



Искам да подчертая още веднъж: ние отговаряме на всички минимални изисквания на нашите училища. Не изискваме от училищата или училищните администратори да приемат задължителни дарения от родители. Ако има такива заявления, ние ги молим да ни ги представят. Когато получим тези заявления, провеждаме необходимите интервюта със съответния персонал или, ако е необходимо, провеждаме процес на преглед и разследване. Ще повторя: няма такова нещо като задължителни дарения. Ние вече записваме деца, всички деца.



"БАНКОВО“ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА



Тези, които купуват услуги от частни училища, трябва да плащат чрез банкови транзакции, за да можем да ги наблюдаваме и да предотвратяваме евентуални оплаквания.



ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПЕРИОД



Нараства общественото мнение, че намаляването на изискването за 12-годишно задължително образование би било добра идея. Като правителство, ние трябва да вземем решение. Ще споделим това решение, след като го вземем.



НАЗНАЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ



Никога не сме дискриминирали нито един бранш, нито положително, нито отрицателно. Основаваме предпочитанията си към браншовете изцяло на научни критерии.