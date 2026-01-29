NBC News.
Генералният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс оглави коалиция от 21 други генерални прокурори, които осъдиха опитите на администрацията на Тръмп да "окаже натиск върху Тръмп да предоставят чувствителни данни за жителите и да премахнат дългогодишни политики за обществена безопасност“.
Това действие е в отговор на писмо, което генералният прокурор на САЩ Пом Бонди изпрати до губернатора на Минесота от Демократическата партия Тим Уолц, в което обвинява щата, че позволява "широко разпространени измами".
"Вашето писмо, написано в деня, в който федерални агенти отнеха живота на втори цивилен на улиците на Минесота, ясно показва истинската цел зад насилствената и незаконна атака на администрацията“, се посочва в писмото от Джеймс и другите главни прокурори.
"Целта не е да се разкрият измами или да се преследват нелегални имигранти, а по-скоро да се уплашат жителите на Минесота и да се принуди щата да се откаже от политиките и защитата, които има суверенното право да прилага.“
"Отказваме да се поддадем на заплахи“
Джеймс заявява в изявление, че действията на американското правителство са "незаконни“.
"Ние отказваме да се поддадем на тези заплахи и отхвърляме техните незаконни искания, които нарушават основния суверенитет на Минесота. Моите колеги генерални прокурори и аз ще продължим да отстояваме твърдо върховенството на закона и правата на американците“, заявява тя.
Генералните прокурори допълват, че действията на Бонди заплашват "конституционния баланс на властта между щатите и федералното правителство“.
