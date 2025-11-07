ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата в Истанбул издаде заповед за арест на Нетаняху и други лица за "геноцид" в Газа
Според Turkiye Today, който цитира прессъобщение на прокуратурата, в списъка са включени и министърът на отбраната Израел Кац, началникът на генералния щаб на израелските въоръжени сили Еял Замир и министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир.
Прокуратурата твърди, че е налице систематично насилие срещу цивилни лица в Ивицата Газа в рамките на войната на Израел срещу групировката ХАМАС след атаката на последната на 7 октомври 2023 г.
Твърди се, че се цитират конкретни инциденти от началото на войната, включително инцидентът от 17 октомври 2023 г. в баптистката болница "Ал-Ахли“, за който израелското и американското разузнаване са установили, че е резултат от неуспешен ракетен удар на терористичната групировка "Палестински ислямски джихад“.
Израел отрича всички твърдения, че напада цивилни граждани, и редовно посочва като доказателство усилията си да евакуира цивилните преди ударите и да улесни потока на хуманитарна помощ. Президентът на Турция е откровен поддръжник на ХАМАС и често сравнява Нетаняху с Хитлер, допълва израелската медия.
