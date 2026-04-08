Не е много ясно накъде ще тръгнат преговорите, но така или иначе 90 минути преди изтичането на крайния срок беше дадена отсрочка, така проф. Владимир Чуков коментира двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Арабистът беше гост в студиото на bTV .

ФОКУС припомня, че Доналд Тръмп се съгласи на примирие, в рамките на две седмици, но при условия, че Иран отвори за всички кораби Ормузкият проток.

По думите на проф. Чуков непосредствено преди решението е имало сериозна подготовка за мащабна операция срещу Иран. Арабистът подчертава, че действията са били насочени към изолиране на столицата Техеран от останалата част на страната – индикатор за възможен сценарий за смяна на режима.

Според експерта решението за отсрочка вероятно е резултат от силен външен натиск.

"Очевидно е, че през тези последни минути са използвани инструменти за много силен натиск от страна на регионални съюзници на Иран. Най-вероятно Китай са убедили Иран да направи отстъпка“

Той отбелязва, че се е стигнало до компромис – временно прекратяване на напрежението, каквото САЩ настояваха, вместо постоянно примирие, каквото Иран е искал.

"Дипломатическият успех е на страната на Тръмп, но това не означава, че нещата са решени“, смята проф. Чуков.