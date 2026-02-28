Арабистът проф. Владимир Чуков в специално интервю за, свързано с нарастващото напрежение в Близкия изток и евентуалния отзвук у нас по отношение на мигрантите. Възможна ли е Трета световна война?По-скоро е второто. Ако бяха ударите само срещу Техеран, но изглежда, че подобно нещо се е случвало поне в още 10 ирански провинции, където са атакувани също цели, свързани или по-скоро символи на властта. Очевидно, че става въпрос за атака срещу самата иранска държава. Нещо, което очевидно не е за сплашване, не е за притискане, очевидно целта е краят на Ислямската република в Иран. Нещо, което на този етап, поне за мен е необходимо да има координация с вътрешни сили, с онези, които биха поели властта, евентуално след като режимът бъде, според мен поне, до голяма степен омаломощен. При около пет дена имаше атака в сърцето на Техаран, нещо, което очевидно беше като прелюдия на това, което виждаме в момента.Да, мисля, че това е целта. Видяхме отново последната сесия, последното заседание в Женева, протакане, връщане към стари, предъвкани теми от крачка напред-две назад. Печелене на времето, което ние го видяхме в началото на миналата година и което свърши с 12-дневната война. Очевидно сега сценария същия.Иранският генерал преди малко зави, че те подготвят много сериозен отговор. Да припомня на вашите слушатели, че през юни миналата година Иран отвърна на 12-я час. Тоест, трябва им очевидно технологично време, за да се подготвят. Не е много ясно, дари обаче те ще имат тези възможности, тъй като по принцип, при подобен тип атака, се поставя първоначалния етап е кибератаката, целта да се парализира иранската ПВО. Доколкото това е станало, доколко това ще стане, ние можем само да гадаем, така че следващите часове ще има отговор на този въпрос.Не. Нека да кажем следното: за Трета световна война, говорихме може би, преди месец – два. Някои британски анализатори казаха, че тази трета война вече е започнала и това не е война, която ще бъде война на окопите, война на ракетите. Просто множество от инструменти на натиск на промяна на режимите, на демонстрации, така нататък и така нататък.Тази форма, която ние сме свикнали да възприеме като война, не е валидна, не е приложима в момента. Става въпрос за смяната на един режим, който очевидно не може да продължи и в своето, бих казал, идеологическо, религиозно и икономическо, дипломатическо съществуване. Държава, която се счита, че е най-големия спонсор на тероризма, и няма как да продължат нещата да се съществуват по този начин.Трудно ми е да кажа, много зависи доколко вътрешната опозиция ще успее да вземе надмощие над силите, които в момента подкрепят ислямския режим. Вече споменахме, че преди пет дни направиха подобна атака. Доколко те са организирани и доколко всички онези, които искат да бъде махнат ще успеят да се наложат. Можем само да гадаем дали ще се търси някакъв вариант на венецуелския сценарий - човек вътре от самата власт да поеме държавата. Нека да каже, че корпуса на ештамските гвардейци счита, че това е единствената сила, която би могла да го стори, а именно лансирайки името на Али Лариджани. Ще видим дали той би могло да се ползва с подобен тип доверие, както Делси Родригес във Венецуела. Нещата просто в Иран са малко по-неясни.Тъй като естеството на режима е коренно различен от това, което е в Венецуела.Това е една от причините, заради които европейците, най-вече британците и французите, бяха против нанасянето на подобен тип удари. Тъй като при смяна на режима, в която и да е била близкоизточна държава с огромно население от 90 милиона, какъвто е Иран, подобен риск не е изключен.Така че ще наблюдаваме, просто много зависи дали бързо ще бъде сменен режима, дали режима ще остане. Очевидно, ще има големи слова от населението, които няма да са съгласни с това, което ще бъде институционализирано. Така че възможно е.