Проф. Владимир Чуков: Идеята е Иран да бъде принуден, след като Израел атакува, да отговори
"Ударът се разгръща. Освен първоначалната информация, отнасяща се до удари в Техеран, по-специално министерството на разузнаването, твърди се, че са търсени ликвидации на водещи личности от иранската власт. Преди малко разбираме, че ударите са не само в столицата, ами поне едно десетина провинции в Иран. Очевидно, ситуацията е много по-сериозна и ако в началото имаше съмнения за притискане на иранските преговарящи в Женева да бъдат по-отстъпчиви, според мен сега имаме предвид най-вече свалянето на режима", каза пред БНТ Чуков.
Експертът припомни, че преди дни е имало индикации за подобно развитие, включително атака "в сърцето на иранските институции за сигурността“, което според него подсказва за целенасочена стратегия.
Чуков подчерта и координацията със САЩ:
"Това, което става в момента, е в пълна координация с американските въоръжени сили, които са в региона. Някои дори казват, че те практически участват.“
"Идеята е Иран да бъде принуден, след като Израел атакува, да отговори, т.е. да разкрие своите огневи възможности, които поне на този етап, поне към днешната минута, не виждаме да има някаква иранска реакция по отношение на връщане на удара към Израел.“
Ситуацията остава динамична, като в следващите часове се очаква да стане ясно дали Техеран ще предприеме ответни действия.
