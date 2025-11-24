Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион. Посещението на саудитския престолонаследник Мохамед Бин Салман в САЩ е изключително важно с оглед на преобразованията, на които сме свидетели в региона на целия Близък изток. Това каза в предаванетопроф. Симеон Евстатиев, ръководител на катедра "Арабистика и семитология" в СУ "Св. Климент Охридски" и директор на Центъра за изследване на религиите към университета."Това, което престолонаследникът и фактически владетел на Саудитска Арабия, принц Мохамед Бин Салман, се опитва да направи, е да издигне тези структурни отношения между САЩ и Саудитска Арабия, превръщайки ги в стратегически важни, като основната му цел е насочена навътре,“ посочи гостът и обясни, че Мохамед Бин Салман иска да осигури едно добро бъдеще и сигурност за народа си, свързано с плана "Визия 2300“, свързан с преобразования, които да откъснат кралството от пряката зависимост от добива на петрол. Затова и въпросите със сигурността в този турбулентен регион са първостепенни. "В един такъв район той иска да разчита на много по-високо ниво на САЩ и издигането на този ранг защита, която САЩ предоставя законово на Израел, е много важно за Мохамед Бин Салман.“От друга страна Бин Салман е част от централните оси, на които ще разчита американската политика за създаването на един по-умиротворен регион, в който традиционно исляма е много силен. С реформите на престолонаследника главно в социалната сфера, Саудитска Арабия все повече се отваря към света и се откъсва от този имидж на главно религиозна държава, подчертавайки, че тя е национална държава, но "тя винаги трябва да бъде разбирана правилно в контекста на арабската и на ислямската политическа култура и традиция“.Саудитска Арабия е готова да върви към нормализация на отношенията си с Израел, което според проф. Евстатиев е много сложна позиция на владетеля на Саудитска Арабия, "защото от една страна Саудитска Арабия има полза от това да има партньорство с Израел, но от друга страна, чисто символно, като най-богатата и най-голямата по територия арабска държава със символно значение и в исляма, не само в арабския свят, а и в мюсюлманския свят в по-широк смисъл, тя не може да си позволи и пред своето население, и пред световната мюсюлманска общност просто да встъпи в преки договорни отношения с Израел при положение, че няма изглед за решаването на Палестинския проблем по начин, по който поне да бъде очертана някаква ясна и ангажираща пътна карта, така че да има някаква форма на палестинска държава, която да е реална,“ обясни гостът. Този път според него ще отнеме повече време и ще е по-трудно, но същевременно изглежда Саудитска Арабия е склонна да върви с тази посока, което е по-важно и за САЩ.Цялостното геополитическо значение на Близкия изток и Северна Африка като регион е важен за САЩ, и оттук логично идва и поддържането на стабилността на Сирия, посочи още експертът. "След драматичната кървава гражданска война в Сирия, ребрандирането на този бивш ислямски боец-джихадист, Ахмед ал-Шараа, което дълго беше осъждано от експертите и в медиите, е важен процес, защото от успеха, с който той ще постигне това влизане в ново ампула, зависи и стабилността на Сирия, а стабилността на Сирия е важна за всички,“ посочи проф. Евстатиев, като добави, че символното значение на приемането на Ахмед ал-Шараа в Белия дом е много важно.