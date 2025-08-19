ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
"Интересно ми е:
1. Как това ще бъде представено като Велика Перемога в Украйна
2. Как ще скимтят бауджърите от съседните маси, на които вчера пак бяха им набити канчетата във Вашингтон.
3. Кака нашите Вели-и-и-и-и-и-и-ки анал(р)ит(н)ици и анал(л)изатори ще вземат завоя с 200, 300, че някои от тях и с 400 и с 500. Бягайте по телемициите, да обявявате Перемогата! Витанов гледа и се смее".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 542
|предишна страница [ 1/91 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 34 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:47 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета