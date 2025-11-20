ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни, като за нарушителите са строги санкции – лишаване от свобода до 3 години и задържане под стража. "Налагат се глоби от 10 000 евро на търговците, които продават алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни, като при повторно нарушение е възможно временно или окончателно отнемане на разрешителното за търговската дейност“, допълни проф. Каламарис.
Първата мярка предвижда регистрация и контрол на частни събития. "Занапред организаторите ще влизат в държавна платформа, ще заявяват събитието и ще вписват обекта, заведението, датата на събитието, данните на организатора, след което ще се издава одобрение от държавата. Всички частни събития ще бъдат проверявани. В края на процеса се генерира QR код, който позволява на полицията да потвърди, че събитието е регистрирано. Не се допуска продажба на алкохол на непълнолетни“, обясни икономистът.
Вторият инструмент е специално създаден регистър на физическите и онлайн магазините, които продават алкохол, тютюневи изделия или вейп продукти. "Търговците трябва да посетят платформата и да декларират своите магазини и продуктите, които предлагат, до 31 януари 2026 г. Ако не направят това, ще им се отнемат лицензите“, поясни проф. Каламарис.
Мерките предвиждат и дигитална идентификация на възрастта на купувача чрез QR код. "Този инструмент ще се използва при покупка на алкохол и тютюн. Купувачът трябва да представи новата си цифрова лична карта и приложението на платформата на министерството. Ще се генерира автоматично QR код, който показва зелено при пълнолетен и червено при непълнолетен“, обясни Йоаким Каламарис.
