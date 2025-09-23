ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Йоаким Каламарис: Около 20% от гръцкия черен пазар на имоти е свързан с български участници
Тези цифри създават напрежение сред брокери на имоти в Гърция заради нелоялна конкуренция от страна на българските собственици. Това води и до ръст на цените на имотите в южната ни съседка, допълни той.
"Плащанията при покупката на имотите се осъществяват на чужди територии, понякога и извън България, чрез специално създадени платформи. За да настоява някой да реализира покупки в чужбина с приходи с недоказан произход, това означава, че част от тези купувачи успяват да реализират финансови операции с несветли пари. Закупуват се имоти, които не се изповядват на реална пазарна оценка, а само на данъчна оценка. Тази разлика от близо 30-40% означава, че не се облагат данъци и в бюджета на Гърция не влизат средства. Трябва да се вземат сериозни мерки, защото по този начин не само се завземат имоти, но реалната гръцка икономика става уязвима“, обясни Каламарис.
Това създава непредсказуемост и нелоялна конкуренция спрямо малкия и среден бизнес в Гърция, допълни той.
Гръцкото правителство вече взима мерки срещу нелоялните сделки с имоти. Предвижда се въвеждане на регистрация на чужденци при пътуване в Гърция по работа или на почивка, като трябва да се посочи точния адрес на мястото, на което те отсядат, посочи Каламарис.
