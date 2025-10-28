ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
"Китай многократно е заявявал официално, че подкрепя прекия диалог като единствен изход от войната между Украйна и Русия,“ посочи анализаторът и добави, че ангажиментът на Китай би могъл да му донесе стратегическа полза и да му помогне да се представи като глобален играч, да укрепи дипломатическия си имидж пред Запада и глобалния юг. "Но аз продължавам да смятам, че Китай ще откаже да приеме ролята на пряк участник. Никога не е признал официално, че подкрепя Украйна и че е готов да наложи условия на Русия. Плюс това Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет.“
Проф. Дронзина е категорична, че дори ако Китай ще се ангажира официално с посредническа роля, реалната му способност да влияе върху Русия достатъчно силно, за да спре войната или да се насочи Руската федерация към компромис, е ограничена. "Вероятно Китай ще даде символично потвърждение на желанието за мирно решение, но едва ли ще се ангажира с конкретни стъпки, които да доведат незабавно до прекратяването на войната, особено ако това означава риск за двустранните отношения с Русия.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
