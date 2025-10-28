Новини
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
Автор: Цоня Събчева 20:03
©
Едва ли Украйна ще бъде решаваща тема в разговорите между президента Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, част от азиатска обиколка на американския президент. По-голямата част от Азия смята, че в крайна сметка войната в Украйна е един европейки проблем. Това каза преподавателят в СУ "Св. Климент Охридски“ проф. Татяна Дронзина в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

"Китай многократно е заявявал официално, че подкрепя прекия диалог като единствен изход от войната между Украйна и Русия,“ посочи анализаторът и добави, че ангажиментът на Китай би могъл да му донесе стратегическа полза и да му помогне да се представи като глобален играч, да укрепи дипломатическия си имидж пред Запада и глобалния юг. "Но аз продължавам да смятам, че Китай ще откаже да приеме ролята на пряк участник. Никога не е признал официално, че подкрепя Украйна и че е готов да наложи условия на Русия. Плюс това Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет.“

Проф. Дронзина е категорична, че дори ако Китай ще се ангажира официално с посредническа роля, реалната му способност да влияе върху Русия достатъчно силно, за да спре войната или да се насочи Руската федерация към компромис, е ограничена. "Вероятно Китай ще даде символично потвърждение на желанието за мирно решение, но едва ли ще се ангажира с конкретни стъпки, които да доведат незабавно до прекратяването на войната, особено ако това означава риск за двустранните отношения с Русия.“

