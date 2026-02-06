ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори с Иран
© ФОКУС
"До вчера вечерта не е било ясно дали ще се състоят преговорите между САЩ и Иран в Оман, предвидени за петък", отбеляза той.
"На Вашингтон са се обадили 10 техни съюзници от региона и са били много настоятелни – Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Египет, Оман, Пакистан. Всички те са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори“, обясни проф. Чуков.
В дневния ред на преговорите между двете страни вече не е само ядрената програма на Иран. В преговорния процес влиза и програмата за балистични ракети и регионалната политика на Иран, т.е. отношенията с прокситата. "Миналата година иранците въобще не искаха да чуят за прекратяването на ядрената програма, не искаха да отстъпват, въпреки че имаше едно много конструктивно предложение – да се направи регионален консорциум, част от който да бъде Иран, чрез който те биха могли да използват обогатения уран. Тогава те не се съгласиха. Сега те са склонни да приемат това. Дори в един момент бяха склонни да изнасят този обогатен уран за Русия“, каза международният анализатор.
"Регионалните държави, особено Турция, която е изградила буферна зона на границата с Иран, както и Европа, не желаят война, защото тя ще предизвика поредната бежанска вълна", допълни проф. Чуков.
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10–15% по-вероятни
05.02
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато темпе...
17:00 / 05.02.2026
Посланикът на ЕС в РСМ: Пътят на Скопие е ясно определен - консти...
12:39 / 05.02.2026
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгие...
11:10 / 05.02.2026
На 14 февруари: Очаква се ескалация на демонстрациите на гръцките...
09:46 / 05.02.2026
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:59 / 05.02.2026
Джефри Епстийн с тайно видео послание от затвора
17:22 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.