"56-годишният Моджтаба Хаменей общо взето е копие на баща си Али Хаменей – същият хардлайнер, същата политика, същите възгледи.“ Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков пред bTV.По думите му Моджтаба Хаменей е избран за нов духовен водач на Иран от Съвета на експертите в изключително напрегната обстановка."По моя информация Моджтаба Хаменей е избран за нов духовен водач, докато са ги бомбардирали“, посочи Чуков.Пети ден продължават военните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран. Според Чуков на този етап подновяването на преговорите изглежда немислимо, а Техеран отправя предупреждения към Европа да не се намесва.Според арабиста изборът на Моджтаба Хаменей се дължи на "огромния натиск на корпуса на Ислямските гвардейци“. По думите му става дума за договореност с Али Лариджани."Според мен има сделка със секретаря на върховния съвет за национална сигурност – Али Лариджани. Али Хаменей даде цялата власт на Лариджани след Нова година. Практически в момента той управлява Иран, но не можеше да бъде избран, защото няма духовен сан. Той координира, той нарежда какво да стане и как да стане. Сега Лариджани връща жеста на Али Хаменей чрез назначаването на неговия син“, коментира Чуков.На въпрос дали Моджтаба Хаменей може да се превърне в следваща цел на атаки, Чуков отговори: "Не бих се учудил“.Той направи паралел с Хизбула: "Спомнете си какво получи "Хизбула“. Хасан Насрала беше убит, след това беше посочен неговият заместник, след това той също беше ликвидиран.“"Всички признават, че тактиката на Иран да насочи основната огнева мощ към страните от Персийския залив е абсолютна грешка“, коментира още Чуков.Според него Иран се опитва да наложи наратив, близък до този на "Ал Кайда“ – разделение между "добрите мюсюлмани“ и "корумпираните“, които дават бази на "кръстоносците“."Чуват се маргинални гласове за джихад, което няма да успее. Иран няма този авторитет в ислямския свят, както например Саудитска Арабия“, посочи Чуков."Ще приключи, когато иранците спрат да изстрелват ракети. Тоест когато няма да имат възможност повече да изстрелват ракети“, заяви Чуков.Той обаче подчерта, че част от атаките срещу Израел се извършват от територията на Ливан и Ирак чрез проксита. "Ситуацията е много неприятна. Конфликтът вече е на територията на Ливан и се разрасна в тази посока“, предупреди той.Според Чуков настоящата война е "лаборатория за изпитване на нови оръжия“."Счита се, че от страна на Израел за първи път са използвани лазерни оръжия за свалянето на някои дронове. Това показва невероятна ескалация и милитаризиране на целия регион“, заяви той.