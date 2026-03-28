Шампионът по голф Тайгър Уудс, който, не е бил пиян в момента на инцидента. Това съобщи шериф Джон Буденсиек, цитиран отСпоред шерифа при направения тест за алкохол уредът отчел 0.000 промила, но Уудс отказал да даде урина за проба на място и затова бил арестуван. В момента се чакат резултатите от токсикологичната експертиза, за да се установи употребявал ли е спортистът други субстанции. Според шериф Буденсиек е възможно голфърът да е бил под въздействието на хапчета, или дрога.IBT припомня, че за тези, които следят кариерата на голф легендата, той има документирани случаи на злоупотреба с изписани медикаменти, които пряко са свързани с предишни негови катастрофи. През 2017 година Тайгър Уудс беше открит заспал зад волана на автомобила си на 30 километра от дома си във Флорида. Токсикологичната експертиза тогава показа, че той е бил под въздействието на много силен коктейл от болкоуспокоителни, включително Викодин и Ксанакс.Лекарствата са били изписани с рецепта заради болките му в гърба, заради които има и 4 операции. По повод новата му катастрофа президентът Доналд Тръмп изрази съжалението си за случилото се. Двамата с Тайгър Уудс са добри приятели покрай голфа.