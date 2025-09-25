ЗАРЕЖДАНЕ...
|Признаха Никола Саркози за виновен в "престъпна конспирация"
70-годишният Саркози обаче бе оправдан в четвъртък по останалите обвинения срещу него, включително получаване на крадени вещи, присвояване на публични средства и пасивна корупция.
Саркози, който бе президент на Франция от 2007 до 2012 г., винаги е отричал обвиненията и е отхвърлял твърденията като политически мотивирани.
Присъдата на парижкия съд е следствие от тримесечен процес по-рано тази година, в който участваха и 11 съподсъдими, включително трима бивши министри. 75-годишният френско-ливански бизнесмен Зиад Такиедин, който бе един от съподсъдимите и ключов подсъдим по делото, почина във вторник в Бейрут от сърдечен арест, съобщи адвокатът му.
